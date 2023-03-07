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Західна розвідка розкрила шалені втрати Росії в боях за Бахмут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Західна розвідка розкрила шалені втрати Росії в боях за Бахмут
фото ілюстративне

У  статистику входять як убиті, так і поранені окупанти

У спробах захопити український Бахмут Росія втратила до 30 тис. своїх бойовиків. Про це пише The Guardian, посилаючись на оцінку західних офіційних осіб.

Як зазначається у статті, у цю статистику входять як убиті, так і поранені окупанти. Також йдеться, що загиблих росіян найбільше серед зеків, завербованих до «Вагнера».

«Рівень смертності «Вагнера» був значно вищим, ніж у російських збройних сил», – сказали чиновники. Втрати «вагнерівців» і кадрових військових РФ складають 3:1.

Якщо цифри точні, це означає, що РФ зазнала більше втрат, ніж США за 20 років операцій в Афганістані, де загинуло і було поранено трохи менше 21 тисячі солдатів, пишуть журналісти.

Разом з тим втрати ЗСУ джерела видання називати відмовилися, зазначивши тільки, що вони «значно менші».

На думку західних чиновників, Україна все ще може утримувати і поповнювати запаси своїх військових в Бахмуті, хоча місто оточене з трьох сторін. Вони додали, що ЗСУ можуть «протриматися ще місяць» або вирішити здійснити тактичний відхід «протягом тижня».

Триває 377 доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та один ракетний удар, а також п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: росія окупанти Україна місто втрати ворог Бахмут Юрій Сиротюк

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