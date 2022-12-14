Захисники уразили особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів – Генштаб

Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА з напрямку східного узбережжя Азовського моря

Триває 294 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон. Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА «Шахед-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БпЛА окупантів збито.

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На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БпЛА біля Кіндратівки Сумської області.

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На Куп’янському напрямку

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.

На Авдіївському напрямку

Зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

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На Новопавлівському напрямку

Вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямку

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське-Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.

Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК «вагнер».

Українська авіація протягом поточної доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога.

Нагадаємо, ЗСУ можуть перейти до «наступного важливого етапа» війни – контрнаступу для деокупації півдня України. Наступною територією звільнення стане тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, пише The New York Times.