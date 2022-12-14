Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захисники уразили особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники уразили особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів – Генштаб
фото: Генштаб

Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА з напрямку східного узбережжя Азовського моря

Триває 294  доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.  Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім  ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон. Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА «Шахед-136/131» з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної  інфраструктури Київської області. Всі 13 БпЛА окупантів збито.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині  та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БпЛА біля Кіндратівки Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції наших військ в районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.

На Авдіївському напрямку

Зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на  Донеччині.

На Новопавлівському напрямку

Вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямку

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів.  Серед них – Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське-Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.

Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК «вагнер».

Українська авіація протягом поточної доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили два пункти управління та  вісім районів зосередження особового складу ворога.

Нагадаємо, ЗСУ можуть перейти до «наступного важливого етапа» війни – контрнаступу  для деокупації півдня України. Наступною територією звільнення стане тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, пише The New York Times.

Теги: авіація Бахмут ворог втрати Генштаб Дніпро Костянтинівка Луганськ озброєння окупанти Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Примусове оголення, зґвалтування: поліція повідомила про злочини окупантів на Херсонщині
Примусове оголення, зґвалтування: поліція повідомила про злочини окупантів на Херсонщині
Захисники уразили особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів – Генштаб
Захисники уразили особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів – Генштаб
Приховав оренду житла: народний депутат отримав підозру
Приховав оренду житла: народний депутат отримав підозру
Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку
Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку
На Рівненщині під колесами автівки загинула трирічна дівчинка
На Рівненщині під колесами автівки загинула трирічна дівчинка
Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні
Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
17K
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
16K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
11K
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
9792
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну
9696
Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)

Новини

Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Сьогодні, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту