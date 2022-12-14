The New York Times: Україна готує новий контрнаступ

Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь

Відновлення контролю над Мелітополем може допомогти українським захисникам відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму

ЗСУ можуть перейти до «наступного важливого етапа» війни – контрнаступу для деокупації півдня України. Наступною територією звільнення стане тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, пише The New York Times.

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Зазначається, що Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь і навколо нього напередодні українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України.

«Київ використовує високоточні ракетні удари великої дальності та диверсійні заходи, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто. Мелітополь відомий як ворота до Криму через його розташування на перехресті двох основних автомагістралей і залізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України», – йдеться у матеріалі.

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Видання нагадало, що у передмісті окупованого Мелітополя підірвали міст через річку Молочна, яким росіяни перевозили військову техніку зі півдня. Вчинок, який і українські, і російські офіційні особи приписували силам Києва, зазначає NYT.

Газета також нагадала, що і українські, і російські офіційні особи визнали нещодавні українські удари та спроби вразити російські командні центри, склади боєприпасів і шляхи постачання в Мелітополі.

«Незрозуміло, чи були ці удари прелюдією до наступу чи відволіканням, оскільки українські сили готуються атакувати росіян з іншого напрямку. Але військові аналітики назвали їх значущими і сказали, що вони відповідають схемі використання Україною високоточних ракет для ударів по матеріально-технічних цілях Росії», – йдеться у статті.

NYT зазначає, що Мелітополь є ключовим вузлом, і відновлення контролю над ним може допомогти українським захисникам повернути під свій контроль не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму.

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Також раніше журналісти «Forbes» написали, що українські війська можуть перейти в четвертий етап контрнаступу, який проходитиме у Запорізькій області.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.