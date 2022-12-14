Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The New York Times: Україна готує новий контрнаступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The New York Times: Україна готує новий контрнаступ
Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь
фото: Генштаб

Відновлення контролю над Мелітополем може допомогти українським захисникам відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму   

ЗСУ можуть перейти до «наступного важливого етапа» війни – контрнаступу  для деокупації півдня України. Наступною територією звільнення стане тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, пише The New York Times.

Зазначається, що Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь і навколо нього напередодні українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України.

«Київ використовує високоточні ракетні удари великої дальності та диверсійні заходи, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто. Мелітополь відомий як ворота до Криму через його розташування на перехресті двох основних автомагістралей і залізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України», – йдеться у матеріалі.

Видання нагадало, що у передмісті окупованого Мелітополя підірвали міст через річку Молочна, яким росіяни перевозили військову техніку зі півдня. Вчинок, який і українські, і російські офіційні особи приписували силам Києва, зазначає NYT.

Газета також нагадала, що і українські, і російські офіційні особи визнали нещодавні українські удари та спроби вразити російські командні центри, склади боєприпасів і шляхи постачання в Мелітополі.

«Незрозуміло, чи були ці удари прелюдією до наступу чи відволіканням, оскільки українські сили готуються атакувати росіян з іншого напрямку. Але військові аналітики назвали їх значущими і сказали, що вони відповідають схемі використання Україною високоточних ракет для ударів по матеріально-технічних цілях Росії», – йдеться у статті.

NYT зазначає, що Мелітополь є ключовим вузлом, і відновлення контролю над ним може допомогти українським захисникам повернути під свій контроль не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму.

Також раніше журналісти «Forbes» написали, що українські війська можуть перейти в четвертий етап контрнаступу, який проходитиме у Запорізькій області.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Forbes Бахмут військові Генштаб звільнення Мелітополь місто росіяни Україна контрнаступ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти змушені завозити на окуповані території своїх вчителів
Рашисти звозять дагестанських вчителів в окупований Мелітополь
3 грудня, 06:51
Мелітополь: у клубі, де розселились окупанти, прогриміли вибухи (відео)
Мелітополь: у клубі, де розселились окупанти, прогриміли вибухи (відео)
30 листопада, 08:21
Нардеп Роман Костенко більшу частину часу з початку війни провів на півдні
Роман Костенко: Мелітополь – це дорога до перемоги інтерв'ю
28 листопада, 08:00

Події в Україні

Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку
Арестович повідомив, на коли Росія готує серйозну атаку
На Рівненщині під колесами автівки загинула трирічна дівчинка
На Рівненщині під колесами автівки загинула трирічна дівчинка
Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні
Міноборони пояснило, чому приховує втрати у війні
У Бердянську вибух. Окупанти заявляють, що частина міста без світла
У Бердянську вибух. Окупанти заявляють, що частина міста без світла
The New York Times: Україна готує новий контрнаступ
The New York Times: Україна готує новий контрнаступ
Франція передасть ЗСУ потужну систему ППО: деталі
Франція передасть ЗСУ потужну систему ППО: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
13K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
13K
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
9560
Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)
9290
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну
9174
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону

Новини

На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту