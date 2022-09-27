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Захисники звільнили Куп'янськ-Вузловий: Синєгубов пояснив, чому це важливо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники звільнили Куп'янськ-Вузловий: Синєгубов пояснив, чому це важливо
У Куп’янськ-Вузловому знаходиться станція, яка є великим залізничним вузлом
фото: wikipedia

Синєгубов: «Купянськ-Вузловий – це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області»

Збройні сили України відбили Куп'янськ-Вузловий в Харківській області та майже повністю його контролюють. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, ще близько 6% територій Харківської області досі залишаються окупованими, але після такого успіху ЗСУ «їх трохи менше».

«Дійсно у росіян було декілька важливих напрямків - це Ізюм, так звана «ізюмська висота». Умовно кажучи, шлях, через який ворог направляв свою військову техніку на території Луганської та Донецької областей, де посилювали свою присутність. І, звичайно, Купянськ-Вузловий - це одна із найбільших залізничних логістичних розв'язок на території Харківської області, яка з початку повномасштабної війни була окупована і її ворог досить сильно обороняв і тримав. Завдяки успішній військовій операції ЗСУ дійсно її зараз відбили та фактично повністю контролюють», – заявив Синєгубов.

Куп’янськ-Вузловий – селище міського типу Харківської області, де знаходиться однойменна залізнична станція, яка є великим залізничним вузлом, що забезпечує сполучення залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Бєлгород, Попасна, Куп’янськ-Південний.

Раніше окупанти використовували залізничну інфраструктуру станції для перекидання своїх сил із російської Бєлгородської області на тимчасово окуповану територію східних областей України.

Як повідомлялося, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області.

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Теги: Харків окупанти ЗСУ Попасна Харківщина ворог Бєлгород

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