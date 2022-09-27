Звільнення Харківщини: ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські
Окупаційна «влада» покинула громаду
Українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області. Звільнення населених пунктів Борівщини на Лівому березі Оскола почалося з півдня, повідомляє Борівська селищна рада.
«Зокрема, село Піски-Радьківські (другий за розміром населений пункт громади, де до війни проживало близько 2 тисяч осіб), вже знаходиться під контролем ЗСУ. Але українські військові поки ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки, розмінування. Місцеві жителі радісно зустрічають наших воїнів, намагаються допомогти в побутових питаннях, готують для захисників їжу, зі сльозами радості на очах дякують за звільнення», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупаційна «влада» покинула громаду, майже всі колаборанти також втекли, частина місцевих жителів протягом останнього тижня виїхала на більш безпечні території, а решта залишаються вдома і ховаються в підвалах і укриттях. «Ведуться бойові дії. ЗСУ витісняють противника, але звільнені території потерпають від ворожих обстрілів. Звуки вибухів також постійно чутні з півночі, сходу і півдня», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
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