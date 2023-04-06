Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)

Мінометні розрахунки 127-ї окремої бригади міцно тримають оборону

Українські мінометники та аеророзвідники знищили ворожі позиції під Бахмутом. Відповідне відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram.

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Залужний повідомив, що мінометні розрахунки 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони разом з аеророзвідкою і коригувальниками ефективно знищують противника під Бахмутом та міцно тримають оборону.

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«Наше завдання – щоб вороги швидше скінчилися та Україна зажила мирним життям», – розповіли бійці 127 ОБр ТрО.

Нагадаємо, триває 407 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.