Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)
фото ілюстративне

Мінометні розрахунки 127-ї окремої бригади міцно тримають оборону

Українські мінометники та аеророзвідники знищили ворожі позиції під Бахмутом. Відповідне відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в Telegram.

Залужний повідомив, що мінометні розрахунки 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони разом з аеророзвідкою і коригувальниками ефективно знищують противника під Бахмутом та міцно тримають оборону.

«Наше завдання – щоб вороги швидше скінчилися та Україна зажила мирним життям», – розповіли бійці 127 ОБр ТрО.

Нагадаємо, триває 407 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.  Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Теги: Україна Telegram Валерій Залужний відео війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди
На Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)
Чернівці третю добу поспіль засипає снігом: казкові фото
Чернівці третю добу поспіль засипає снігом: казкові фото
Росіяни розгортають додаткові госпіталі через великі втрати на фронті – Генштаб
Росіяни розгортають додаткові госпіталі через великі втрати на фронті – Генштаб
У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу
У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 21 тисяч родин Донеччини
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 21 тисяч родин Донеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
31K
Росіяни заявили про падіння українського літака
30K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
23K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
15K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
14K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Сьогодні, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту