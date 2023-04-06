Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни розгортають додаткові госпіталі через великі втрати на фронті – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни розгортають додаткові госпіталі через великі втрати на фронті – Генштаб
Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів
фото: Генштаб

Протягом доби ЗСУ відбили понад 20 атак загарбників

Триває 407 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.  Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. В той же час, обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.  Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня цього року, у згаданому польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців противника.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у Російській Федерації наразі знизилась до максимально критичного рівня кількість ракет.  

Читайте також: Голова Донецької ОВА: У тих, хто повірив гаслу «Россия здесь навсегда», є два шляхи
Теги: Генштаб Авдіївка Херсон россия місто Олексій Данілов втрати ворог Бахмут Лиман Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди
На Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)
Чернівці третю добу поспіль засипає снігом: казкові фото
Чернівці третю добу поспіль засипає снігом: казкові фото
Росіяни розгортають додаткові госпіталі через великі втрати на фронті – Генштаб
Росіяни розгортають додаткові госпіталі через великі втрати на фронті – Генштаб
У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу
У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував рідних доньок: деталі скандалу
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 21 тисяч родин Донеччини
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 21 тисяч родин Донеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
31K
Росіяни заявили про падіння українського літака
30K
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
23K
У Москві горить будівля міноборони РФ (відео)
15K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
14K
Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Сьогодні, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Сьогодні, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Вчора, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту