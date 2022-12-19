Зеленський розповів, що позбавить Росію головного інструменту терору

Зеленський запевнив, що Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів

Рішення надати Україні сучасні західні системм ППО буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення війни. Таку заяву зробив президент України у своєму вечірньому відеозверненні.

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«Шановні партнери, допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору», – зазначив глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

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Раніше Зеленський також розповів про ситуацію на фронті. Президент наголосив, що нині «Бахмутський напрямок – ключовий». За його словами, не дивлячись, що окупанти роблять усе, щоб в Бахмуті «не залишилось жодної цілої стіни», українські військові тримають місто.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.