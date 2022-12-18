«Зменшуємо потенціал окупантів»: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент наголосив, що нині «Бахмутський напрямок – ключовий»

Сьогодні під час Ставки верховного головнокомандувача було розглянуто питання оборони Бахмуту. Також керівництво держави «дуже детально» обговорило хід війни на Донецькому та Луганському напрямках. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

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Президент наголосив, що нині «Бахмутський напрямок – ключовий». За його словами, не дивлячись, що окупанти роблять усе, щоб в Бахмуті «не залишилось жодної цілої стіни», українські військові тримають місто.

«Запорізька область, Херсонська, південь загалом – поступово зменшуємо потенціал окупантів. Мінус склади, мінус логістика російської армії», – додав Зеленський.

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Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.