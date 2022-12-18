Деокупація Криму, переговори з Байденом. Головні тези Зеленського з нового інтерв'ю

Зеленський: «Нас не цікавить життя РФ. Нас цікавить тільки наша земля і ми хочемо її деокупувати»

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Главком» зібрав найцікавіші заяви цієї розмови: чи буде евакуація великих міст у разі знищення інфраструктури, передача Україні систем ППО Patriot, деокупація Криму та плани ЗСУ щодо Москви.

Головні заяви Зеленського:

Будь ласка, читайте текст після реклами

1. Зеленський повідомив, що наразі українські військові ще не розпочали спецоперацію з деокупації Криму. Але готовність та бажання відвоювати півострів вже зародились в думках українців, що також є важливо.

2. У 2023 році Росія хотітиме «реваншистських кроків», бажання у них таке є, але це не означає, що в них щось вийде.

3. Чи є ризик евакуації великих міст як Києва чи Одеси вразі знищення критичної інфраструктури російськими ракетами? «Ми триматимемося, коли люди хочуть поїхати – вони можуть виїхати, але якщо місто буде порожнім – його легко захопити»;

4. Зеленський особисто веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. «Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом», – сказав президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5. У війні з Росією Україну цікавить виключно повернення українських земель. «Нас не цікавить Москва. Нас не цікавить Санкт-Петербург. Нас не зацікавлять чужі землі. Нас не цікавить життя Російської Федерації. Тому нас цікавить тільки наша земля. І ми хочемо її деокупувати. Ось і все», – зазначив глава держави.

6. Міжнародний трибунал має бути не тільки для керівництва Кремля. «Нам потрібно запровадити міжнародний трибунал, і дуже хотілося б, щоб більшість країн світу підтримали цю резолюцію… Тут не тільки про керівництво Кремля. Керівництво, оточення, хто стратег, хто ці думки нав’язував суспільству, хто впроваджував цю ідеологію, хто був пропагандистом. Міжнародний кримінальний суд не може засудити інфраструктуру, пропаганду, геббельсівщину російського формату», – заявив Зеленський.

7. Якщо російський диктатор Володимир Путін захоче застосувати ядерну зброю – він її застосує, незважаючи на те, які кроки буде робити Україна. «Якщо Путін вирішив в якийсь момент застосовувати ядерну зброю, це не залежить від того, хоче Зеленський забрати назад наш Крим, хоче суспільство поїхати до себе на море», – сказав президент.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.