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З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
скрін з відео

Внаслідок обстрілу пошкоджено два поверхи будівлі

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано перші секунди після удару російських нацистів по будівлі Херсонської ОВА.

Окупанти пошкодили два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також з’явилося відео, який вигляд має будівля ОВА зсередини після удару.

Як повідомлялося, близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Україна окупанти росія війна Херсон

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