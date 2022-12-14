З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено два поверхи будівлі

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано перші секунди після удару російських нацистів по будівлі Херсонської ОВА.

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Окупанти пошкодили два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Також з’явилося відео, який вигляд має будівля ОВА зсередини після удару.

Як повідомлялося, близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.