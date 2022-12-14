Окупанти вдарили по будівлі Херсонської ОВА (фото)
Внаслідок атаки пошкоджено два поверхи будівлі
Сьогодні російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.
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