Окупанти вдарили по будівлі Херсонської ОВА (фото)

Внаслідок атаки пошкоджено два поверхи будівлі

Сьогодні російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.