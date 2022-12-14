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СБУ затримала автоперевізника, який звозив окупантів до Херсона (фото)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
СБУ затримала автоперевізника, який звозив окупантів до Херсона (фото)

Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, повідомили в пресцентрі відомства.

Зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста. Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму.

До цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства.

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Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя.

Втім, Служба безпеки запобігла цьому. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону.

За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і «перелаштував» власний бізнес на користь країни-агресора.

Для цього «перереєстрував» компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в РФ. В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: бізнес ворог звільнення окупанти правосуддя розслідування Херсон

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