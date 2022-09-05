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Зловмиснику, який кинув дві гранати в поліцейських, загрожує довічне ув'язнення

Альона Боженко
glavcom.ua
Зловмиснику, який кинув дві гранати в поліцейських, загрожує довічне ув'язнення
Правоохоронці встановили особу зловмисника, який кинув гранату
фото: Нацполіція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями

У Львові затримали 24-річного уродженця Харкова, який 4 вересня кинув дві гранати в поліцейських. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівської області.

Правоохоронці зазначають, що близько 14:00 надійшла інформація про те, що на вулиці Білогорській невідомий чоловік погрожує громадянам гранатою.

«За вказаною адресою прибули співробітники патрульної поліції. Вони виявили чоловіка, який погрожував застосувати зброю, на зауваження не реагував. Зловмисник кинув одну гранату в бік правоохоронців, а другу - в салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку. За фактом інциденту, слідчі відкрили кримінальне провадження за:

  • ст. 348 – Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця ККУ;
  • ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Варто наголосити, що максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців

Теги: граната поліція Львів

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