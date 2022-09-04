У Львові чоловік кинув у патрульних дві гранати (фото)

Порушник був у стані наркотичного сп’яніння та чіплявся до перехожих

У Львові чоловік кинув дві гранати у патрульних, які приїхали його затримувати. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Львів. Начебто звичайний виклик про неадекватного чоловіка, що чіпляється до перехожих. Та все з перших секунд пішло як у бойовику. Однак, на жаль, це не кіно», – розповів він.

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За словами Білошицького, чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння кинув у напрямку поліцейських гранату, а за мить кинув й другу в салон службового автомобіля.

«Швидко викликали підкріплення і разом затримали гренадира... Це щастя, що ніхто не постраждав. Цей кричущий випадок показує, що у тилу треба бути ще пильнішим… І небезпека може очікувати скрізь. Як і війна у нас на всій території держави, а не лише в певних областях», – наголосив він.

Раніше на Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців.