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Нападали та грабували підприємців: на Одещині викрито злочинну групу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нападали та грабували підприємців: на Одещині викрито злочинну групу
До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком 37-53 років
Нацполіція

Чоловікам загрожує до 15 років в'язниці

На Одещині поліцейські затримали злочинну групу, яка вчиняла розбійні напади на підприємців. До її складу входили п’ятеро жителів Одеського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«До кожного нападу спільники ретельно готувалися, вживали заходів конспірації. До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком від 37-ми до 53-х років, раніше судимих за майнові злочини», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зловмисники базувалися на станції технічного обслуговування молодшого за віком чоловіка. Там обиралися майбутні жертви та обговорювалися питання щодо подальших злочинних дій. 

«Діяли спільники за одним і тим самим сценарієм – проникали до житлових будинків шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв'язували мотузками, одягали на голови наволочки, нещадно били, допоки постраждалі не віддавали гроші та ювелірні вироби», – додали в поліції.

Правопорушники також можуть бути причетними до вчинення чотирьох таких розбійних нападів на території Одеського району. Під час проведення санкціонованих заходів у фігурантів поліцейські вилучили золоті прикраси та банківські картки, що належали потерпілим, мобільні телефони, балаклави, чорний формений одяг без розпізнавальних знаків, пластикові хомути, клейкі стрічки, балончики сльозогінної дії, пістолет невідомого походження, гранату типу «Ф-1» та інші речі, які свідчать про причетність до злочинів.

Слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури Одеської області повідомили зловмисникам про підозру за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке співпрацювало з агресорами під час тимчасової окупації Бучанського району.

Теги: Одещина поліція

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