Змінилися правила перевезення дітей через КПВВ на Донбасі



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Контрольний пункт в'їзду-виїзду

Зміни направлені на захист прав дітей, що виховуються у неповних родинах

Змінилися правила перевезення дітей до тимчасово окупованої території України на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Вона зазначила, що зміни в законодавстві направлені на захист прав дітей, що виховуються у неповних родинах та направлені на отримання рівних можливостей у вихованні дітей та недопущенні зловживань з боку батьків, як тих що проживають з дитиною так і тих, які мешкають окремо.

«Оскільки, порядок перетину лінії розмежування, з неповнолітніми громадянами України, нормативно врегульований Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені Постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року №57, то зміни в законодавстві актуальні і для контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил», - написала Карпиленко.

Відтак, виїзд до тимчасово окупованої території України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших уповноважених осіб здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі пред'явлення довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби.

Також, тому з батьків, що проживає з дитиною законодавством надано право без отримання нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, самостійно вирішувати питання про тимчасовий виїзд дитини з контрольованої території України на строк до одного місяця.

Повідомляється, що для цього необхідно пред’явити рішення суду або органу опіки та піклування або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб.

Водночас, при тимчасовому виїзді з контрольованої території України на строк до одного місяця дитини з інвалідністю, тому з батьків, що проживає з дитиною та супроводжує її в поїздці, достатньо пред’явити довідку про наявність заборгованості із сплати аліментів.

Карпиленко додала, що законодавство захищає права і того з батьків, що не проживає з дитиною але приймає участь у вихованні та немає боргів по аліментах.

«Крім того, у разі зловживання правом на тимчасовий до одного місяця виїзд дитини, той з батьків, що проживає з дитиною, тимчасово обмежуються у праві на виїзд з дитиною до ТОТУ строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків», - резюмувала вона.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив зміни правил перетину кордону дітьми, які не досягли 16-річного віку. Зокрема, в окремих випадках дозволено виїзд дитини закордон з одним із батьків без згоди іншого строком до одного місяця.