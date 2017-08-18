Зоозахисники Дніпра вимагають прибрати тварин з цирків

Перед початком циркової вистави на Дніпропетровщині відбулась акція проти знущань над тваринами

У Дніпрі відбувся мітинг зоозахисників. Активісти прийшли до будівлі цирку з вимогою заборонити в місті використання тварин в розважальній індустрії. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор». Кілька десятків людей вишикувалися з плакатами і транспарантами перед входом в цирк і просили відвідувачів звернути увагу на стан тварин,



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Акція у Дніпрі за цирки без тварин

Перед початком циркової вистави на Дніпропетровщині відбулась акція проти знущань над тваринами

У Дніпрі відбувся мітинг зоозахисників. Активісти прийшли до будівлі цирку з вимогою заборонити в місті використання тварин в розважальній індустрії. Про це повідомляє місцеве видання «Інформатор».

Кілька десятків людей вишикувалися з плакатами і транспарантами перед входом в цирк і просили відвідувачів звернути увагу на стан тварин, які виступають на арені. Учасники акції наголошують, що тварини - не іграшки, яких можна використовувати для задоволення публіки. Активісти зазначають, що суспільство вже мало перерости такі жорстокі розваги, адже на вулиці не Середньовіччя.

Активісти також розповідали про травмування тварин прямо під час вистав, коли від знемоги і втоми прямо на сцені впала левиця, а також помер тхір. Кінцева мета зоозахисників, волонтерів та всіх небайдужих до цієї проблеми жителів - домогтися, щоб цирки з тваринами в Дніпрі були остаточно заборонені.

Раніше повідомлялося, що відома французька кіноактриса Бріжіт Бардо закликала французів не голосувати за нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона на наступних виборах, тому що він та його уряд не мають «співчуття до тварин та природи».