Бріжіт Бардо розкритикувала Макрона через позицію щодо захисту тварин

Бардо вказує, що написала Макрону два відкритих листа, але не отримала жодної відповіді

Відома французька кіноактриса Бріжіт Бардо закликала французів не голосувати за нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона на наступних виборах, тому що він та його уряд не мають «співчуття до тварин та природи». Про це повідомляє Le Figaro. «Це дуже поганий старт для цього уряду Макрона, у якому не мають



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Французька кіноактриса Бріжіт Бардо

Бардо вказує, що написала Макрону два відкритих листа, але не отримала жодної відповіді

Відома французька кіноактриса Бріжіт Бардо закликала французів не голосувати за нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона на наступних виборах, тому що він та його уряд не мають «співчуття до тварин та природи».

Про це повідомляє Le Figaro.

«Це дуже поганий старт для цього уряду Макрона, у якому не мають співчуття до тварин і природи. У замку Шамбор (де президент святкував своє 40-річчя – ред.), він навіть привітав мисливців з початком полювання, і це обурливо», - написала Бардо у відкритому листі, який було оприлюднено 26 грудня - в день початку кампанії проти вбивства тварин заради хутра та проти жорстокого поводження з тваринами.

Бардо вимагає в листі заборонити полювання, забій тварин негуманними методами, насильницьке годування гусей і качок (зокрема для приготування фуа-гри – ред.), експлуатацію тварин у цирках.

«Бріжіт Бардо закликає тих, хто любить тварин, не голосувати за Макрона», - зазначає видання.

Бардо вказує, що вже написала Макрону два відкритих листа, але не отримала жодної відповіді.

Також 83-річна актриса критикує колишнього популярного телеведучого Ніколя Юло, який став міністром екології в новому уряді, наголошуючи, що він «не піклується про екологію».

Нагадаємо, Макрон посів 34 місце в топ-50 популярних людей Франції.

У середині грудня повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон зумів повернути підтримку французів після різкої втрати популярності влітку.

Джерело: Укрінформ