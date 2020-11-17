Зорепад Леоніди: коли українці зможуть спостерігати за метеоритним дощем
Метеоритний дощ можна спостерігати з 16 по 18 листопада
З 16 по 18 листопада 2020 на осінньому нічному небі можна буде спостерігати зорепад Леоніди. Про це розповідають #Букви.
Радіант потоку – знаходиться в сузір’ї Лева (Leo). Звідси і назва потоку.
Леоніди падають на Землю зі швидкістю 255 км/год – найшвидший з відомих метеорних потоків.
Леоніди – це один з найбільш рясних зорепадів. Земля проходить через уламки, залишені кометою Темпеля-Туттля, які, потрапляючи в нашу атмосферу, згоряють. Комета Темпеля-Туттля наближається до Сонця кожні 33 роки.
Дивитися на падаючі зірки можна після півночі і до світанку. Дивитися – на схід: трохи правіше і нижче Великої Ведмедиці (Major Ursa) і лівіше Регула (Regulus) – найяскравішої зорі в сузір’ї Лева.
Наступного разу комета підлетить до Сонця у 2031 році і тоді потік Леонід буде сильніше.
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