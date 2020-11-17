Зорепад Леоніди: коли українці зможуть спостерігати за метеоритним дощем

Леоніди – це один з найбільш рясних зорепадів

Метеоритний дощ можна спостерігати з 16 по 18 листопада

З 16 по 18 листопада 2020 на осінньому нічному небі можна буде спостерігати зорепад Леоніди. Про це розповідають #Букви.

Радіант потоку – знаходиться в сузір’ї Лева (Leo). Звідси і назва потоку.

Леоніди падають на Землю зі швидкістю 255 км/год – найшвидший з відомих метеорних потоків.

Леоніди – це один з найбільш рясних зорепадів. Земля проходить через уламки, залишені кометою Темпеля-Туттля, які, потрапляючи в нашу атмосферу, згоряють. Комета Темпеля-Туттля наближається до Сонця кожні 33 роки.

Дивитися на падаючі зірки можна після півночі і до світанку. Дивитися – на схід: трохи правіше і нижче Великої Ведмедиці (Major Ursa) і лівіше Регула (Regulus) – найяскравішої зорі в сузір’ї Лева.

Наступного разу комета підлетить до Сонця у 2031 році і тоді потік Леонід буде сильніше.

Нагадаємо, що рожевий місяць: в мережі показали фото і відео рідкісного явища.