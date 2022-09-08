ЗСУ ліквідували російського офіцера, який захоплював Крим та ЗАЕС

Сергія Зоріна було ліквідовано 29 серпня

Українські захисники «денацифікували» капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який брав участь у захопленні Криму. Про це повідомляє український офіцер Анатолій Штефан «Штірліц».

«Капітан Зорін Сергій зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався і демілітаризувався», – написав Штефан.

Зоріна було ліквідовано 29 серпня. Російські ЗМІ пишуть, що він загинув під час «виконання бойового завдання». Посмертно йому надано нагороду за участь у «спецоперації».

Відомо, що російський офіцер народився у Ростовській області РФ. Проходив службу в Криму. Після його окупації перейшов на бік ворога у Євпаторії. З початку повномасштабного вторгнення він встиг взяти участь у захопленні Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 640 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 51 250 рашистів.