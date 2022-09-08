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Мінус 640 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінус 640 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Українські захисники вже знищили 4557 бойових броньованих машин ворога
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 640 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 51 250 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 51250 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків – 2112 (+15) од;
  • бойових броньованих машин – 4557 (+37) од;
  • артилерійських систем – 1126 (+32) од;
  • РСЗВ – 305 (+5) од;
  • засоби ППО – 159 (+3) од;
  • літаків – 239 (+2) од;
  • гелікоптерів – 210 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
  • крилаті ракети – 214 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од;
  • спеціальна техніка – 110 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 8 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 8 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Україна

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