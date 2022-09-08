Мінус 640 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 640 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 51 250 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 51250 (+640) осіб ліквідовано;

танків – 2112 (+15) од;

бойових броньованих машин – 4557 (+37) од;

артилерійських систем – 1126 (+32) од;

РСЗВ – 305 (+5) од;

засоби ППО – 159 (+3) од;

літаків – 239 (+2) од;

гелікоптерів – 210 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);

крилаті ракети – 214 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од;

спеціальна техніка – 110 (+1).

Втрати окупантів станом на ранок 8 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.