Мінус 640 рашистів за добу: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 640 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 51 250 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 51250 (+640) осіб ліквідовано;
- танків – 2112 (+15) од;
- бойових броньованих машин – 4557 (+37) од;
- артилерійських систем – 1126 (+32) од;
- РСЗВ – 305 (+5) од;
- засоби ППО – 159 (+3) од;
- літаків – 239 (+2) од;
- гелікоптерів – 210 (+2) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
- крилаті ракети – 214 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од;
- спеціальна техніка – 110 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.
Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.
Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.
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