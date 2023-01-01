ЗСУ пояснили, яку техніку окупанти використовують на фронті
На полі бою головними засобами росіян залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР
Російські загарбники воюють на фронті застарілою та модернізованою радянською технікою. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
«Вони воюють радянською або модернізованою радянською технікою, або на основі радянської техніки щось дороблено. Тобто вони воюють реактивними системами вогню, які були створені у Радянському Союзі, «Гради», «Урагани» та «Смерчі», – розповів Череватий.
За його словами, на полі бою головними засобами росіян залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР. Нову техніку окупанти майже не використовують.
«З нового – це броньовані машини «Тигр». Є трошки авіації, але не критично, теж нові розробки. А такі в основі – це звичайна радянська техніка або модернізована радянська техніка», – підсумував речник.
Нагадаємо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.
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