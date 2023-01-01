Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пояснили, яку техніку окупанти використовують на фронті

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, яку техніку окупанти використовують на фронті
ЗСУ воюють на фронті застарілою радянською технікою
фото ілюстративне

На полі бою головними засобами росіян залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР

Російські загарбники воюють на фронті застарілою та модернізованою радянською технікою. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Вони воюють радянською або модернізованою радянською технікою, або на основі радянської техніки щось дороблено. Тобто вони воюють реактивними системами вогню, які були створені у Радянському Союзі, «Гради», «Урагани» та «Смерчі», – розповів Череватий.

За його словами, на полі бою головними засобами росіян залишаються танки Т-72, розроблені ще в СРСР. Нову техніку окупанти майже не використовують.

«З нового – це броньовані машини «Тигр». Є трошки авіації, але не критично, теж нові розробки. А такі в основі – це звичайна радянська техніка або модернізована радянська техніка», – підсумував речник.

Нагадаємо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Теги: військова техніка танки машини окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська просуваються на деяких ділянках фронту
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
30 грудня, 2022, 23:11
Сили оборони завдали потужних ударів по районах зосередження противника
ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
ЗСУ завдали ударів по пункту управління окупантів
ЗСУ завдали ударів по пункту управління окупантів
Вчора, 2022, 20:56

Події в Україні

Новорічне диво на Миколаївщині: Кім зворушив милою історією
Новорічне диво на Миколаївщині: Кім зворушив милою історією
Ледь встигали перезаряджати: Nasams допоміг Повітряним силам відбити атаку дронів
Ледь встигали перезаряджати: Nasams допоміг Повітряним силам відбити атаку дронів
ЗСУ пояснили, яку техніку окупанти використовують на фронті
ЗСУ пояснили, яку техніку окупанти використовують на фронті
«Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було
«Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було
Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона
Ворог у новорічну ніч обстріляв дитячу лікарню Херсона
В Хмельницькому померла дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантів
В Хмельницькому померла дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
43K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
40K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
23K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
22K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
20K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
30 грудня, 2022, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
30 грудня, 2022, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
30 грудня, 2022, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
30 грудня, 2022, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
30 грудня, 2022, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту