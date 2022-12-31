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ЗСУ завдали ударів по пункту управління окупантів

glavcom.ua
ЗСУ завдали ударів по пункту управління окупантів
фото з відкритих джерел

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України

Збройні сили України за добу уразили вісім районів зосередження російських окупантів. Також уражено ворожий пункт управління. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 грудня.

«Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження загарбників та один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників», – йдеться у повідомленні.

Окупанти ж облаштовують системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. До робіт вони залучають цивільних осіб з території РФ.

Також ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському та здійснює спроби покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Ситуація на окремих напрямках:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському з артилерії та мінометів ворог обстріляв райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля і Рясне Сумської області та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області;
  • на Куп’янському напрямку обстріли росіян зафіксовані біля населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області;
    на Лиманському напрямку окупанти обстрілювали Площанку, Макіївку, Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку, Терни та Торське Донецької області;
  • на Бахмутському напрямку обстріли ворога зафіксовано у районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку обстріляно Веселе, Авдіївку, Невельське, Мар’їнку, Красногорівку та Новомихайлівку Донецької області;
  • на Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар та Микільське Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 15 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області;
  • на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон.

У зведенні наголошується, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

У  Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок. 

У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

О 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: Бахмут авіація Генштаб Миколаїв Херсон готель інфраструктура ракета ворог окупанти

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