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Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
Українські війська просуваються на деяких ділянках фронту
фото з відкритих джерел

Зеленський переконує, що Київ посилив свої протиповітряні можливості

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили утримують свої позиції проти російських військ на сході Донбасу та роблять певні успіхи у деяких районах. Про це Зеленський заявив, виступаючи у своєму нічному відеозверненні.

«Загалом ми тримаємо свої позиції. Є також деякі ділянки фронту, де ми трохи просуваємось», – сказав президент.

Він додав, що Київ посилив свої протиповітряні можливості та ще більше посилить їх у новому році, щоб захистити себе та весь європейський континент.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна фронт

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