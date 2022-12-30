Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Зеленський переконує, що Київ посилив свої протиповітряні можливості

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили утримують свої позиції проти російських військ на сході Донбасу та роблять певні успіхи у деяких районах. Про це Зеленський заявив, виступаючи у своєму нічному відеозверненні.

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«Загалом ми тримаємо свої позиції. Є також деякі ділянки фронту, де ми трохи просуваємось», – сказав президент.

Він додав, що Київ посилив свої протиповітряні можливості та ще більше посилить їх у новому році, щоб захистити себе та весь європейський континент.

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Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.