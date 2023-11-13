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ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв ворога перебувають у морях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв ворога перебувають у морях
Один носій крилатих ракет «калібр» перебуває в Середземному морі
фото ілюстративне

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили рух два судна 

Станом на ранок 13 листопада у морях перебуває чотири ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

  • В Чорному морі перебуває один ворожий корабель;
  • в Азовському морі один ворожий корабель;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – три судна, з них 0 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: Чорне море Азовське море ракета корабель

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