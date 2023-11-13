Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
За добу відбулося майже 70 боїв
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 13 листопада

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 листопада.

Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Чернещина Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Авдіївка, Сєверне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області; Херсон, Новоберислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Лиманському напрямку за підтримки авіації противник вів безуспішні штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Бахмутському напрямку за підтримки авіації противник вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили близько 10 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного Донецької області. Тут Силами оборони відбито 17 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 24 атаки загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського, де українські воїни відбили дві атаки.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три склади боєприпасів противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ Авдіївка Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше ЗСУ взяли такий трофей у березні 2022 року
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
Сьогодні, 06:27
ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонщини – ISW
ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонщини – ISW
Сьогодні, 03:53
ЗСУ планують перебити шляхи постачання окупантів
ЗСУ розкрили, як використають дощі та морози проти росіян
Вчора, 16:59
Полковник Владислав Селезньов назвав головну проблему мобілізації
Мобілізація в Україні: полковник ЗСУ озвучив головну проблему
Вчора, 14:48
ЗСУ мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок
Битва за лівий берег Херсонщини: наступ ЗСУ викликає паніку у росіян – ISW
Вчора, 08:28
Росіяни агресивно атакують Куп'янськ
Захопити Куп’янськ і не лише: ЗСУ розповіли про плани окупантів до кінця року
11 листопада, 22:41
Володимир Зеленський заговорив про перемогу над окупантами та назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна
Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни
11 листопада, 21:52
Протистояння з Росією не закінчиться, стверджує полковник ЗСУ
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
11 листопада, 16:44
Міноборони планує налагодити постачання маркованого пального вже наступного тижня
Міноборони вигадало, як покласти край крадіжкам пального для ЗСУ
11 листопада, 15:32

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
21K
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
14K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
12K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
12K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
8578
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»

Новини

Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
11 листопада, 07:38

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту