ЗСУ просуваються поблизу Кремінної та Сватового: яка ситуація на Луганщині

Переодягнені у форму українських військових російські ДРГ намагалися вклинитися в українські оборонні редути

Окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському

Українські захисники просуваються вперед поблизу Кремінної та Сватового. Куди ворог постійно підкидає сили, але ЗСУ протидіють ворогові. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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«Біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна – наші війська просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі», – розповів Гайдай.

За його словами, російські десантники, яких прислали до Кремінної, намагаються закріпитися і втримати місто.

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Також окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Крім того, переодягнені у форму українських військових російські ДРГ намагалися вклинитися в українські оборонні редути.

Нагадаємо, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.