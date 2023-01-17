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За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сил оборони України за добу уразили 11 районів зосередження окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 січня

Триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 січня.

Ворожі удари по Україні

Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському - продовжує оборонятися.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині, а загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

Дії окупантів на захоплених територіях

На тимчасово зайнятих територіях у населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, залишивши тільки російське телебачення.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Генштаб

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