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  4. ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Дебальцевого (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Дебальцевого (відео)

    ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Дебальцевого (відео)
    фото з соцмереж

    Що саме знищили бійці – поки не відомо

    Сьогодні у другій половині дня стало відомо, що в районі окупованого Дебальцевого на Донеччині щось сильно вибухнуло, після чого почалася пожежа. Про це повідомляють в Telegram-каналах.

    «Величезна бавовна поблизу Дебальцево. Дядечко «Ленд Ліз» не спить і передає вітаннячка оркам», – зазначає Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

    Що саме вдалося знищити українським воїнам – у «СтратКомі» наразі не розголошують.

    Раніше у тимчасово окупованому Донецьку ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку.

    Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по позиціях окупантів поблизу Дебальцевого (відео)