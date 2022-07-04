Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)
фото з соцмереж
Горить залізничний вокзал
У тимчасово окупованому Донецьку горить район залізничного вокзалу. Про це повідомляють Telegram-канали. Саме цією транспортною розв’язкою перевозили окупантів та боєприпаси.
«Рвуться боєприпаси орків, а також горить залізниця, по якій орки перекидали особовий склад і техніку», – повідомляють Telegram-канали.
Раніше повідомлялося, що у прикордонному Таганрозі Ростовської області на приватну оселю впав російський безпілотник. Будинок повністю згорів, але постраждалих немає.