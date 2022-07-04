Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)

Горить залізничний вокзал

У тимчасово окупованому Донецьку горить район залізничного вокзалу. Про це повідомляють Telegram-канали. Саме цією транспортною розв’язкою перевозили окупантів та боєприпаси.

«Рвуться боєприпаси орків, а також горить залізниця, по якій орки перекидали особовий склад і техніку», – повідомляють Telegram-канали.

Раніше повідомлялося, що у прикордонному Таганрозі Ростовської області на приватну оселю впав російський безпілотник. Будинок повністю згорів, але постраждалих немає.



