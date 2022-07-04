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  4. Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)
рус
    Події в Україні

    Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)

    Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)
    фото з соцмереж

    Горить залізничний вокзал

    У тимчасово окупованому Донецьку горить район залізничного вокзалу. Про це повідомляють Telegram-канали. Саме цією транспортною розв’язкою перевозили окупантів та боєприпаси.

    «Рвуться боєприпаси орків, а також горить залізниця, по якій орки перекидали особовий склад і техніку», – повідомляють Telegram-канали.

    Раніше повідомлялося, що у прикордонному Таганрозі Ростовської області на приватну оселю впав російський безпілотник. Будинок повністю згорів, але постраждалих немає.


    Теги: росія окупанти ЗСУ війна залізниця Донецьк Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Донецьк: ЗСУ вдарили по залізниці, якою окупанти перевозили техніку (відео)