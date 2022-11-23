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ЗСУ вибудували потужні оборону: що відбувається на Авдіївському і Бахмутському напрямках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вибудували потужні оборону: що відбувається на Авдіївському і Бахмутському напрямках
ЗСУ не мають наміру відступати
фото: Генштаб

Росія поновлює позиції мобілізованими кадрами

Головний кістяк росіян на Авдіївському і Бахмутському напрямках було знищено. Українські захисники вибудували потужну оборону, яку ворог вже місяцями не може прорвати. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Як пояснив Череватий, ЗСУ не мають наміру відступати. Відступ, є крайнім засобом, який застосовується виключно для уникнення великих втрат, як це було, наприклад, під Сєвєродонецьком або ж Лисичанском.

«Головний наш план на цьому Авдіївському і Бахмутському напрямках – максимально вимотати противника, що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати і це теж робиться щодня. Значний кістяк професійних збройних сил Росії можна сказати вже винищений», – заявив Череватий.

Спікер Східного угрупування ЗСУ додав, що наразі Росія поновлює позиції мобілізованими кадрами. Минулої доби останні прибули до Донецької області, ще 3 тис. були відправлені до населеного пункту Ялта. Увесь цей процес відслідковується нашими воїнами. «Вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним. Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нову техніку і технології», – зауважив Череватий.

Нагадаємо, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Бахмут ворог втрати росія технології ЗСУ війна

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