ЗСУ збили п’ять ракет, скерованих окупантами на Дніпро

Окупанти всю ніч гатили по Дніпропетровщині

У ніч на 3 вересня російські загарбницькі війська атакували Дніпропетровську область крилатими ракетами, «Градами» та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав.

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По Нікопольському району окупанти завдали ударів із «Градів» та важкої артилерії. Минулося без загиблих та поранених.

«У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів», – розповів Резніченко.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди не ушкоджені.

Як повідомлялося, росіяни вночі обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби ворог завдав шість ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.