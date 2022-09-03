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На Сумщині після обстрілу рашистів загорівся ліс. Пожежа перекинулася позиції ворога

Альона Боженко
glavcom.ua
На Сумщині після обстрілу рашистів загорівся ліс. Пожежа перекинулася позиції ворога
Через обстріли окупантів на Сумщині загорівся ліс
фото ілюстративне

Наразі на території України пожежі немає

У Сумської області внаслідок обстрілів окупантів виникла лісова пожежа. Вітер був у бік Росії, тому вогонь перекинувся на позиції загарбників. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що за день було три ворожі обстріли різних територій Краснопільщини - росіяни випустили півсотні мін та снарядів. Внаслідок одного з цих обстрілів загорівся ліс.

«Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому «0» і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії, і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу», – написав Живицький.

За його даними, наразі на території України пожежі немає.

«Загалом, на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле», – додав він.

Нагадаємо, 1 вересня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Там зафіксовані руйнування. Внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.

Теги: пожежа обстріл Сумщина

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