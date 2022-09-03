На Сумщині після обстрілу рашистів загорівся ліс. Пожежа перекинулася позиції ворога

Наразі на території України пожежі немає

У Сумської області внаслідок обстрілів окупантів виникла лісова пожежа. Вітер був у бік Росії, тому вогонь перекинувся на позиції загарбників. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що за день було три ворожі обстріли різних територій Краснопільщини - росіяни випустили півсотні мін та снарядів. Внаслідок одного з цих обстрілів загорівся ліс.

«Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому «0» і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії, і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу», – написав Живицький.

За його даними, наразі на території України пожежі немає.

«Загалом, на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле», – додав він.

Нагадаємо, 1 вересня, російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Там зафіксовані руйнування. Внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.