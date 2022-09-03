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Нічний обстріл Харкова: російська ракета вдарила біля однієї зі шкіл

Альона Боженко
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: російська ракета вдарила біля однієї зі шкіл
Окупанти ракетами обстріляли Харків
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу рашистів постраждалих немає

Росіяни вночі обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Уночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл», – написав міський голова.

Він додав, що у школі вибиті шибки. Постраждалих внаслідок обстрілу рашистів немає.

Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.

Також у Дніпрі вночі 3 вересня спрацювала ППО

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст. 

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.

Теги: Харків обстріл

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