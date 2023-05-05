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ЗСУ знищили п’ять важливих цілей противника: ситуація на фронті 5 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили п’ять важливих цілей противника: ситуація на фронті 5 травня
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане, Стельмахівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник вів наступальні дії в районі  Авдіївки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Орлівка,  Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Курахове, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести  оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке,  Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючі депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, сьогодні вночі, було збито два ворожих БпЛА типу Shahed-136/131.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п’ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще п’ять важливих цілей противника.

Теги: Білорусь Лиман Бахмут ворог Макіївка населення озброєння місто інфраструктура Херсон Авдіївка Торецьк Генштаб окупанти Костянтинівка Вугледар

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