Звільнений з полону боєць «Азова» розповів, чому бойовики передумали зрізати його татуювання з тризубом

За словами екс-полоненого, багатьох у полоні просто вбили, але його «не добивали» з певною метою

Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов розказав у інтерв’ю «Главкому», як бойовики катують українських полонених, а також зазначив, чому вони не зрізали його татуювання з тризубом. «Якщо порівняти з іншими, то мене майже не чіпали, хіба що зуби вибили, перестаралися. Мені дуже пощастило, бо з Широкиного мене повезли



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Фото з відкритих джерел Євген Чудніцов

За словами екс-полоненого, багатьох у полоні просто вбили, але його «не добивали» з певною метою

Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов розказав у інтерв’ю «Главкому», як бойовики катують українських полонених, а також зазначив, чому вони не зрізали його татуювання з тризубом.

«Якщо порівняти з іншими, то мене майже не чіпали, хіба що зуби вибили, перестаралися. Мені дуже пощастило, бо з Широкиного мене повезли одразу в Донецьк. Вони побачили, що у мене є татуювання, тризуб на грудях, на плечі чорне сонце. Спочатку хотіли це все відрізати. Потім подумали і кажуть, що я колоритний персонаж і підійду для крутого репортажу», — розповідає Чудніцов.

За словами екс-полоненого, хлопцям, які потрапили «за шпигунство», було непереливки, їх катували дуже сильно: «Наприклад, є така прекрасна штука як «тапік» (польовий телефон ТА-57) з високою напругою. Коли дзвонили, то йшов струм по тілу. Це застосовували. Також «дельфін» застосовували, це коли ганчірку кладуть на обличчя і починають лити на нього воду, що ти захлинаєшся. Тому і кажу, що мені пощастило, це пройшло повз мене, хіба що зуби повибивали. Звичайно, мене били, то одне вухо розіб’ють, то інше, то ребра поламають. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що доводилося терпіти іншим хлопцям».

Як зазначає Чудніцов, багатьох людей просто вбили. «В Донецьку є така штука як МДБ («Міністерство державної безпеки», - «Главком»), а є «Ізоляція» (територія колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. З 2010 року тут почав функціонувати некомерційний недержавний фонд «Ізоляція», який організовував художні та освітні проекти – «Главком»), яка знаходиться на вулиці Світлий шлях, 3. Там багато двохсотих. Я особисто там не був, але розмовляв з людьми, які були, і вони розповідають, що не було й тижня, щоб там не замучили людину. Дехто не витримує, коли б’ють струмом, у декого просто серце відмовляє, іноді ці кати нап’ються і «перестараються». Ці злочини вчиняють місцеві. Ясно, що росіяни там також є, але вони не хочуть бруднити себе такими діями. Вони це роблять чужими руками», — резюмує екс-полонений.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Звільнений з полону боєць «Азова» Євген Чудніцов: Мене непокоїть те, хто складав списки на обмін.