З’явились деталі смерті прикордонника на стрільбах у Львівській області

Це було порушення правил техніки безпеки керівником стрільб

У Львівській області прикордонник загинув під час стрільб через детонацію боєприпаса РПГ-7В. Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Львівського гарнізону. «Встановлено, що 22 лютого 2018 року керівник стрільб кінологічного навчального центру ДПС України, у смт Великі Мости на Львівщині, під час виконання навчальних стрільб,



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Це було порушення правил техніки безпеки керівником стрільб

У Львівській області прикордонник загинув під час стрільб через детонацію боєприпаса РПГ-7В. Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Львівського гарнізону.

«Встановлено, що 22 лютого 2018 року керівник стрільб кінологічного навчального центру ДПС України, у смт Великі Мости на Львівщині, під час виконання навчальних стрільб, порушивши порядок і техніку безпеки під час їхнього проведення, перевищив службові повноваження, чим спричинив загибель військовослужбовця за контрактом прикордонної комендатури швидкого реагування кінологічного навчального центру», - йдеться у повідомленні.

Як відзначається, загиблим виявився 36-річний прапорщик, який дістав поранення в голову.

За фактом події військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за статею про перевищення військовою службовою особою кінологічного навчального центру Держприкордонслужби службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки і було вчинено в умовах особливого періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування під час виконання навчальних стрільб отримав смертельне поранення.