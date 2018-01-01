З’явились деталі смерті прикордонника на стрільбах у Львівській області
- Сьогодні, 17:07
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Це було порушення правил техніки безпеки керівником стрільб
У Львівській області прикордонник загинув під час стрільб через детонацію боєприпаса РПГ-7В. Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Львівського гарнізону.
«Встановлено, що 22 лютого 2018 року керівник стрільб кінологічного навчального центру ДПС України, у смт Великі Мости на Львівщині, під час виконання навчальних стрільб, порушивши порядок і техніку безпеки під час їхнього проведення, перевищив службові повноваження, чим спричинив загибель військовослужбовця за контрактом прикордонної комендатури швидкого реагування кінологічного навчального центру», - йдеться у повідомленні.
Як відзначається, загиблим виявився 36-річний прапорщик, який дістав поранення в голову.
За фактом події військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за статею про перевищення військовою службовою особою кінологічного навчального центру Держприкордонслужби службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки і було вчинено в умовах особливого періоду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування під час виконання навчальних стрільб отримав смертельне поранення.