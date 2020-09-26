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    Події в Україні

    З'явилися перші фото загиблих курсантів під Чугуєвом

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    З'явилися перші фото загиблих курсантів під Чугуєвом - З'явилися перші фото загиблих курсантів під Чугуєвом
    З'явилися перші фото загиблих курсантів під Чугуєвом

    Загинула ціла група студентів

    У Мережі з'явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

    Про це написав журналіст Павло Прядко в Facebook.

    «Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять», – йдеться в повідомленні.

    До речі, у Мережі з'явився список прізвищ людей, які нібито перебували на борту військового Ан-26, який розбився під Харковом.

    Фотографія цього документу з'явилася в соціальних мережах.

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    Наскільки дані на цьому папері відповідають дійсності, поки точно не відомо.

    Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

    Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

    За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

    Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

    Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.

    студенти речі журналіст
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