З'явилися перші фото загиблих курсантів під Чугуєвом
Загинула ціла група студентів
У Мережі з'явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.
Про це написав журналіст Павло Прядко в Facebook.
«Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять», – йдеться в повідомленні.
До речі, у Мережі з'явився список прізвищ людей, які нібито перебували на борту військового Ан-26, який розбився під Харковом.
Фотографія цього документу з'явилася в соціальних мережах.
Наскільки дані на цьому папері відповідають дійсності, поки точно не відомо.
Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.
Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.
За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.
Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.
Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.