З'явилися перші фото загиблих курсантів під Чугуєвом



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З'явилися перші фото загиблих курсантів під Чугуєвом

Загинула ціла група студентів

У Мережі з'явилися перші фотографії курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом в Чугуєві.

Про це написав журналіст Павло Прядко в Facebook.

«Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять», – йдеться в повідомленні.

До речі, у Мережі з'явився список прізвищ людей, які нібито перебували на борту військового Ан-26, який розбився під Харковом.

Фотографія цього документу з'явилася в соціальних мережах.

Наскільки дані на цьому папері відповідають дійсності, поки точно не відомо.

Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 25 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.