Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими під Чугуєвом



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В результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб Фото: Нацполіція

Порошенко очікує об’єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвим. Співчуваю рідним та близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя! Очікую об’єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи і оголошення всеукраїнського дня жалоби», - зазначив Порошенко.

Жахлива авіакатастрофа під Чугуєвом. Співчуваю рідним та близьким загиблих. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у... Опубліковано Петром Порошенком Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.





Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.