Рябошапка про судову реформу Порошенка: задоволені тільки керівники з нереально високою зарплатою



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Спочатку змінять склад Ради з питань судової реформи при президентові України

В Адміністрації президента заявили, що будуть змінювати судову гілку влади. Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

«Однозначно зміни, які стосуються діяльності судової гілки влади, будуть. Тому що результатом судової реформи, яка відбувалась останні п'ять років, стало те, що задоволеним цією реформою залишилось тільки керівництво органів судової гілки влади, яке почало отримувати нереально високі заробітні плати.., але судді нижчих інстанцій, районних судів, бізнес та громадяни залишилися так само незадоволеними роботою судової гілки влади, як і п'ять років тому. Це потрібно змінювати, і ми будемо це робити», - сказав Рябошапка.

Він повідомив, що Володимир Зеленський має змінити склад Ради з питань судової реформи при президентові України.

«Я думаю, що президент, можливо, проведе нараду з питань судової реформи із керівництвом не лише органів, які представляють судову гілку владу, а й з іншими інституціями, і ми визначимося із планом дій та першочерговою законодавчою ініціативою на цю тему», - сказав Рябошапка.