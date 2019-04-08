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    Судова реформа, проведена в Україні, відповідає стандартам Ради Європи – висновок РЄ

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    Судова реформа, проведена в Україні, відповідає стандартам Ради Європи – висновок РЄ

    Новий Верховний суд працює з грудня 2017 року, і на даний момент розглянув понад 110 тисяч справ

    Радою Європи продовж 2017 – 2018 років проведено дослідження нових конкурсних процедур добору і призначення суддів, що були запроваджені в рамках судової реформи.

    «Впродовж 2016-2017 рр. в Україні було впроваджено фундаментальну судову реформу з метою зміни процедур відбору та призначення суддів, та приведення цих процедур у відповідність до стандартів Ради Європи», - йдеться у Висновку Ради Європи, який був оприлюднений сьогодні, 8 квітня, на веб-сайті РЄ.

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     «Змінами до законодавства враховано велику кількість міжнародних та європейських рекомендацій; зміни в цілому відповідають стандартам Ради Європи. Це дозволило проводити конкурс до Верховного суду в атмосфері надзвичайно високої публічності і прозорості», - зазначено у висновку європейських експертів.

    Реформа передбачає «проведення якісних конкурсних процедур, спрямованих на відбір кращих кандидатів на посади суддів в Україні».

    Перший конкурс до Верховного суду розпочався в листопаді 2016 року та завершився в липні 2017 року, другий конкурс стартував у серпні 2018 року та завершився в березні 2019 року. Сьогодні у Верховному суді працює 118 нових суддів, ще 78 осіб стали переможцями конкурсу, який завершився у березні. Подання щодо 69 кандидатів вже внесені президенту для призначення суддями ВС.

    Новий Верховний суд працює з грудня 2017 року, і на даний момент розглянув понад 110 тисяч справ.

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