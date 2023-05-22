Україна з інтересом спостерігає: Банкова прокоментувала події на Бєлгороді

Михайло Подоляк: «Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках»

Україна з інтересом спостерігає за тим, що сьогодні відбувається у російському Бєлгороді, де «Російський добровольчий корпус» влаштував справжній переполох, але безпосереднього відношення до подій не має. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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«Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з інтересом спостерігає за подіями у Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення», – наголосив Подоляк.

За його словами, у Росії «танки продають у будь-якому військовоторгу», а підпільні партизанські загони складаються з громадян РФ.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, вранці у прикордонних пунктах Бєлгородської області пролунали вибухи. Пізніше бійці РДК, які допомагають захищати Україну від російського вторгнення, заявили про свою операцію в регіоні. При цьому у ГУР наголошували, що метою таких дій є створення «зони безпеки» у Бєлгородській області, з якої росіяни обстрілюють Харківську область.