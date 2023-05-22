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Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)
Губернатор Бєлгородської області повідомив про обстріл кількох сіл в регіоні
фото з відкритих джерел

Легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки»

Сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії.

За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. «Так, сьогодні «Русский добровольческий корпус» та «Легион Свобода России», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – сказав Юсов.

Заяви росіян

Вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито обстріл кількох сіл Грайворонського міського округу.

«Спрацювала наша система ППО. Частина ракети впала на город приватного житлового домоволодіння у селі Антонівка. Вибухотехніки та оперативні служби на місці починають знешкодження», – написав він.

Крім того, Гладков повідомив про обстріл ще кількох населених пунктів: Гайворона, а також сіл Козинка, Гора-Поділ, Замостя.

У Новій Таволжанці, за словами Гладкова безпілотник скинув вибухівку поблизу житлового будинку, а сам БПЛА впав за 100 метрів від житлової забудови.

Близько 12:00 Телеграм-канал Shot повідомив, що на кордоні Бєлгородської області поблизу села Дронівка відбувається бій з українською ДРГ. «З обох боків залучено військову техніку, в небі помічено кілька дронів. Працює ППО», – йдеться у повідомленні

У російських пабліках, з’явилися відео ймовірних ударів по контрольно-пропускному пункту на кордоні у Грайворонському районі Бєлгородської області. На одному з відео на контрольно-пропускний пункт в’їжджає танк під прапором України.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков звинуватив Україну в «інформаційній атаці на Бєлгородську область, щоб викликати паніку».

О 14:20 Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. «Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника», – написав він у Телеграм.

Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо (оновлюється) фото 1

Також легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» опублікували кілька відеозаписів, знятих біля покажчиків населених пунктів прикордонних з Україною областей. Легіон пізніше повідомив про нібито захоплення села Козинка Білгородської області, місцеві телеграм-канали повідомляють також про захід у село Гора-Поділ.

Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо (оновлюється) фото 2

Місцеві жителі пишуть, що у селі Гора-Поділ ДРГ розмістилася у сільському клубі. Люди із села евакуюються.

Нагадаємо, Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області. Також жителі Бєлгорода просять владу роздати їм зброю.

Теги: Свобода обстріл безпілотник звільнення відео Бєлгород

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