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На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)
фото скріншот відео

Через початок бойових дій на Бєлгородщині люди масово втікають із області 

Сьогодні, 22 травня, на виїзд із російського Бєлгорода утворилися величезні затори із автомобілів. Росіяни масово втікають із міста, через початок бойових дій на Бєлгородщині.

Відеозпис довжелезних заторів в Бєлгороді публікують місцеві мешканці у соцмережах.

Також повідомляється, що МВС Бєлгородської запровадило план «Едельвейс», оголошено загальний збір співробітників у всіх відділах поліції регіону, повідомляють росЗМІ.

Як повідомлялося, над Бєлгородською областю Росії були помічені гелікоптери.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії. За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. 

Теги: затор відео росіяни Бєлгород

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