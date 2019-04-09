«Або я, або Путін». Порошенко запустив перед другим туром зухвалу агітацію (фото)



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Фото: Facebook Sapronov Yuri

Чинний глава держави продовжує запевняти виборців, що проти нього будуть голосувати тільки прихильники Путіна

З 8 квітня Центрвиборчком дозволив агітацію кандидатам в президенти, які вийшло до другого туру. І вже сьогодні на вулицях українських міст з’явились банери та агітаційні матеріали від штабу Петра Порошенка. Судячи з усього штаб чинного президента вирішив не змінювати риторику і далі протиставляти Порошенка очільникові Кремля.

Мешканці столиці сьогодні мають змогу отримати таку газету просто посеред вулиці

Нагадаємо, перед першим туром агітація Порошенка спиралась на зовнішньополітичні досягнення чинного президента (безвіз, євроінтеграційний напрямок) та реформи. Паралельно в інтернеті та бігбордах просувалось гасло "Армія! Мова! Віра!". Потім штаб президента акцентував на практично відсутності вибору через «Кандидатів багато, президент один» та твердження, що всі, хто не голосує за Порошенка, голосує за Путіна.

Вчора під час «Свободи слова» на ICTV Порошенку дорікнули, що таке протиставлення «якщо не за Порошенка, то за Путіна» недоречне. Президент пояснив це тим, що його штаб зробив таке гасло виходячи з позиції Путіна «Хто завгодно, тільки не Порошенко».

Також в понеділок під час телеефіру Порошенко заявив, що Зеленський не є агентом Путіна.

«Мені НЕ подобається Володимир Зеленський, він темнить в цьому питанні, і я його не розумію. Але, якщо я не хочу підтримувати ваше злодійство, лицемірство і обман - я теж Путін? Ви серйозно?!», - написав сьогодні нардеп Мустафа Найєм в Facebook, запропонувавши президенту звільнити своїх політтехнологів.

Нагадаємо, вчора під час ефіру на ICTV Петро Порошенко заявив, що проведення дебатів між кандидатами в Президенти є не лише вимогою закону, але й необхідною умовою для свідомого вибору українців. «Не може 45-мільйонна країна «купувати кота в мішку» – голосувати за віртуальну людину, яку вона бачить лише по телебаченню, з фільмів», - сказав чинниий президент.