Порошенко: не може 45-мільйонна країна «купувати кота в мішку»



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Петро Порошенко

Порошенко вважає, що дебати – це є ключовий елемент демократії

Президент України Петро Порошенко наголосив, що проведення дебатів між кандидатами в Президенти є не лише вимогою закону, але й необхідною умовою для свідомого вибору українців.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Мені не цікаве спілкування щодо дебатів по формі. Я вважаю, що дебати – це є ключовий елемент демократії. Не може 45-мільйонна країна «купувати кота в мішку» – голосувати за віртуальну людину, яку вона бачить лише по телебаченню, з фільмів. Ви маєте право поставити питання і на них отримати відповідь. Ви маєте право почути, а які позиції цього кандидата по ключовим аспектам існування держави: безпека, зовнішня політика, права і свободи громадян, економіка, боротьба з корупцією, боротьба з олігархами», – наголосив президент.

Він нагадав, що вимога проведення таких дебатів між кандидатами закріплена законодавчо. Водночас Глава держави зауважив, що вважає не найкращим місцем для проведення дебатів є стадіон: «Бо це не шоу, це не вистава і це не спортивні змагання».

«Бо програє, якщо країна «купить кота в мішку», не той, хто зайняв друге місце, а програє велика нація. Бо вона позбавляється майбутнього. Кожен громадянин, його дружина, його батьки, його діти... І це величезна ціна... Ми маємо право вимагати, що дебати мають бути», – додав Порошенко.

Президент зазначив, що саме тому він відреагував на пропозицію Володимира Зеленського і сказав – стадіон, так стадіон.

«Насмілься, вийди і покажи... Щоб країна мала можливість свідомо обирати лідера на наступні п’ять років», – заявив Порошенко.

Глава держави також нагадав, що 19 квітня, відповідно до закону, мають відбутися дебати в студії Суспільного телебачення. Він також наголосив, що відповідально ставиться до того, що українці мають свідомо обирати того, хто стане президентом.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

У клініці Eurolab вибачилися перед Зеленським за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

Нагадаємо Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.