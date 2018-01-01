Активіст з Донбасу розповів, куди зник перший «народний губернатор» Павло Губарєв

«Півроку або рік тому з Губарєва намагалися зробити мера Ясинуватої»

Павло Губарєв наразі живе у Донецьку, але ніякої політичної ваги вже не має. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив громадський активіст Віталій Овчаренко. «Я його давно знаю, ми з ним ходили на одну секцію з боксу, просто знайомі. Він зараз живе у Донецьку, політичної ваги ніякої вже не має. Там взагалі немає ніякого



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Фото з відкритих джерел Павло Губарєв

«Півроку або рік тому з Губарєва намагалися зробити мера Ясинуватої»

Павло Губарєв наразі живе у Донецьку, але ніякої політичної ваги вже не має. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив громадський активіст Віталій Овчаренко.

«Я його давно знаю, ми з ним ходили на одну секцію з боксу, просто знайомі. Він зараз живе у Донецьку, політичної ваги ніякої вже не має. Там взагалі немає ніякого політичного процесу в нашому розумінні цього слова. У кого сильніше угруповання і хто має тісніші зв’язки з Москвою, з московськими кураторами, той і сильніший», — говорить Овчаренко.

За словами активіста, вся імітація політичного процесу, який є в ОРДЛО, – це ширма для їхніх засобів масової дезінформації.

«Півроку або рік тому з Губарєва намагалися зробити мера Ясинуватої. Але то були міжособистісні розбірки між Захарченком та Ходаківським, який контролював чи й досі контролює Ясинувату. У Губарєва в Ясинуватій нічого не вийшло, проти нього якийсь мітинг організували. Але це був цирк, бо всі мітинги, що в них відбуваються, - це боротьба однієї групи проти іншої», — резюмував Овчаренко.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Ультрас Віталій Овчаренко: «Шахтар» - це символ Донбасу. А від символів у критичні часи завжди вимагають чіткої позиції.