Антикорупційний комітет пропонує Верховній Раді перезавантажити НАЗК



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Законопроєкт прописує чіткі підстави звільнення голови для уникнення «політичної розправи»

Антикорупційний комітет парламенту рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №1029, який серед іншого передбачає перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

За відповідне рішення проголосували 10 членів комітету, повідомляє «Укрінформ».

Серед іншого члени комітету ухвалили включити до даного законопроєкту збільшення терміну набору нових членів НАЗК з 45 до 60 днів. При цьому нинішні члени НАЗК мають бути звільнені з моменту ухвалення даного закону Верховною Радою.

Щодо законопроєкту №1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», то президент пропонує фактично повністю перезапустити роботу Національного агентства із запобігання корупції. За його пропозиціями голова НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антикорупційним судом. Новий конкурс буде проведений протягом 45 днів з дня вступу в дію цього закону.

Також НАЗК отримує доступ до державних реєстрів та баз та надаватиме автоматичний доступ до реєстру е-декларацій для НАБУ. Це у свою чергу перезапустить інститут е-декларування.

Антикорупційне законодавство віднині поширюватиметься й на Офіс Президента. Декларацію повинні будуть заповнити «патронатники», помічники суддів, кандидати в депутати на позачергових виборах. Громадських та антикорупційних активістів, а також іноземців у складі наглядових рад виключать з переліку суб’єктів е-декларування.

Крім того, обмежать розмір премій для керівництва НАЗК. Передбачається міжнародний аудит роботи НАЗК та можливість звільнення голови після нього. Водночас законопроєкт прописує чіткі підстави звільнення голови для уникнення «політичної розправи».

До слова, у п'ятницю профільний комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про імпічмент.