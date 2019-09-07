Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про імпічмент



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Автором законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Він визначив документ як невідкладний

Проєкт закону передбачає, що Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт 1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)».

Відповідне рішення підтримали члени комітету на засіданні в п'ятницю.

Так, пропозицію рекомендувати Раді ухвалити законопроєкт 1012 за наслідками розгляду в першому читанні за основу і в цілому підтримали 16 членів комітету, троє голосували «проти», двоє - утрималися.

Автором законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Він визначив документ як невідкладний.

Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) Верховної Ради у своєму висновку зазначає, що проєкт закону потребує доопрацювання.

«Метою і завданнями прийняття цього законопроєкту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту президента України», - зазначається у пояснювальній записці.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу.

Пропонується, що внесене на розгляд парламенту письмове подання про ініціювання імпічменту має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка утворюватиметься у складі народних депутатів (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціального прокурора і спеціальних слідчих.

Після прийняття рішення про звинувачення президента Верховна Рада звертатиметься до Конституційного Суду (для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента з поста в порядку імпічменту) та Верховного Суду (для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину).

Передбачається, що рішення про імпічмент Президента вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу Ради.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент президента України головуючий від імені парламенту має вибачиться перед президентом.

Джерело: Укрінформ